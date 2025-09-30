Svetski lideri podržali Trampov plan za okončanje a u Gazi, Hamas najavio razmatranje predloga

Beta pre 3 sata

Militantna islamistička grupa Hamas saopštila je danas da će njeni zvaničnici razgovarati o mirovnom planu za okončanje rata u Pojasu Gaze koji je predložio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump), kao i da će o njemu pregovarati sa drugim palestinskim frakcijama.

Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je da će lideri te grupe održati interne diskusije, kao i razgovore sa drugim palestinskim frakcijama pre nego što odgovore na Trampov predlog.

Podršku tom predlogu, koji sadrži 20 tačaka, već je pružio premijer Izraela Benjamin Netanjahu, kao i ministar spoljnih poslova te zemlje Gideon Sar, koji je to potvrdio sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem tokom posete Beogradu.

Predlog zahteva da se Hamas efikasno preda i razoruža u zamenu za prekid borbi, humanitarnu pomoć za Palestince i obećanje obnove u Gazi, gde rat traje od oktobra 2023. godine i u kom se pretpostavlja da je poginulo više od 66.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja tog pojasa.

Tramp i Netanjahu su nakon jučerašnjeg razgovora u Beloj kući izjavili da su se složili oko plana.

Predlog je podržao i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je rekao da je Rusija održavala kontakte sa svim stranama u sukobu i da je spremna da preduzme napore kako bi pomogla u rešenju ako se to od nje zatraži.

Ujedinjene nacije (UN) tvrde da su spremne da povećaju isporuke pomoći Gazi kad god je to moguće, imajući u vidu da su u poslednjih nekoliko meseci bile ograničene jer je Izrael to namenio posebnoj organizaciji, Humanitarnoj fondaciji za Gazu (GHF).

Trampov plan nalaže da će se pomoć slati bez mešanja Izraela ili Hamasa preko UN i njihovih agencija i Crvenog polumeseca, pored drugih međunarodnih institucija koje nisu ni na koji način povezane ni sa jednom stranom.

Plan je podržala i Kina, koja se inače zalaže za rešenje o dve države, a portparol njenog Ministarstva spoljnih poslova je izjavio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom na "sveobuhvatnom, pravednom i trajnom rešenju palestinskog pitanja".

Nemački kancelar Fridrih Merc zahvalio je Trampu na naporima za okončanje rata, kao i zemljama na Bliskom istoku na njihovom "uticaju na Hamas".

On je rekao da Nemačka ostaje u bliskom kontaktu sa evropskim i američkim zvaničnicima po pitanju ovog plana, nakon što je ugostio rođake nemačkih talaca Hamasa i rekao da njihova "patnja mora da prestane".

Premijer Španije Pedro Sančes takođe je pozdravio predlog SAD i rekao da je rešenje o dve države "jedino moguće" za Bliski istok

"Vreme je da nasilje prestane, da se odmah oslobode svi taoci i da se civilnom stanovništvu pruži humanitarna pomoć", napisao je Sančes na Iksu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da pozdravlja Trampovu "posvećenost okončanju rata u Gazi i obezbeđivanju oslobađanja svih talaca".

"Očekujem da će se Izrael odlučno angažovati na ovoj osnovi. Hamas nema drugog izbora nego da odmah oslobodi sve taoce i sledi ovaj plan", objavio je Makron na Iksu.

Odluku su pozdravili i premijer Indije Narendra Modi, kao i ministri spoljnih poslova Pakistana, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Turske, Saudijske Arabije, Katara i Egipta.

Premijer Australije Entoni Albanez takođe je pozdravio Trampov predlog i pozvao sve strane da ga bez odlaganja sprovedu u delo.

"Pohvaljujemo fokus plana na palestinsko samoopredeljenje i državnost, kao i na to da Palestinska uprava povrati efektivnu kontrolu nad Gazom", rekao je on.

Palestinska uprava se obavezala da će sprovesti reforme kako bi se vratila u Gazu i potencijalno otvorila put za uspostavljanje palestinske države, a njeni zvaničnici su saopštili da "država Palestina pozdravlja iskrene i odlučne napore predsednika Donalda Trampa da okonča rat u Gazi i potvrđuje svoje poverenje u njegovu sposobnost da pronađe put ka miru".

"Potvrdili smo našu želju za modernom, demokratskom i nemilitarizovanom palestinskom državom, posvećenom pluralizmu i mirnom prenosu vlasti", navodi se u saopštenju, u kom se obećavaju i izborne reforme.

Trampov plan zahteva da građani napuste taj pojas, a poziva na trenutni prekid rata ako ga obe strane prihvate i poziva Hamas da oslobodi sve preostale taoce u roku od 72 sata nakon što Izrael prihvati plan.

Taj plan bi stavio teritoriju sa oko dva miliona stanovnika pod međunarodnu kontrolu, rasporedio međunarodnu vojsku i uspostavio Odbor za mir na čelu sa Trampom i bivšim premijerom Velike Britanije Tonijem Blerom, koji bi nadgledali administraciju i rekonstrukciju.

Taj pojas bi ostao okružen izraelskom vojskom, a Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u upravljanju, dok bi sva njegova vojna infrastruktura bila demontirana.

(Beta, 30.09.2025)