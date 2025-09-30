Hrvatski fudbalski savez kažnjen zbog povika "Ubij Srbina"

RTS pre 4 sati
Hrvatski fudbalski savez kažnjen zbog povika "Ubij Srbina"

Disciplinska komisija Fife kaznila je Hrvatski fudbalski savez sa 30.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem dela tribina, zbog diskriminatorskog ponašanja navijača na utakmici sa Crnom Gorom, koja je odigrana 8. septembra.

Hrvatski fudbalski savez je dodatno kažnjen sa 11.500 švajcarskih franaka zbog upotrebe pirotehnike od dela publike. Utakmica je odigrana u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naredne godine na zagrebačkom Maksimiru. Deo hrvatskih navijača je na pomenutoj utakmici u više navrata uzvikivao "Ubij Srbina". Narednu utakmicu pod okriljem Fife, protiv Gibraltara u Varaždinu, Hrvatska će morati da odigra sa zatvaranjem najmanje 15 odsto kapaciteta tribina, sa
Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoCrna GoraHrvatskaFudbalski savez

