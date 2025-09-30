Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

Sutra ujutro hladno, tokom dana umjereno oblačno s mjestimičnom kišom.

Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Najniža temperatura kretst će se od četiri do 10, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni Celzija. Tokom noći će biti oblačno sa kišom. jače padavine očekuju se na jugu i jugoistoku zemlje, dok će na visokim planinama padati snijeg. U Sandžaku jutro hladno, a tokom dana umjereno oblačno uz slab sjeverni vjetar. Najniža temperatura oko osam, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzija.
Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Upozorenje RHMZ: U četvrtak i petak obilna kiša, moguć i prvi sneg

Da li je ovo realno?! RHMZ je upravo izbacio upozorenje na sneg i formiranje snežnog pokrivača u Srbiji

Sutra u Novom Sadu još hladnije

Hitno upozorenje RHMZ! Ovih 48 sati biće kritično! Ogromna količina kiše i snega sručiće se na Srbiju, ovi delovi prvi na udaru

RHMZ najava: U sredu hladno uz kišu, temperature do 16 stepeni

(Mapa) zakrčene sve ključne gradske saobraćajnice: Formirane dugačke kolone, vozila mile: Izbegavajte ove delove grada

Uništeni auto na Novom Beogradu je od našeg poznatog repera: Bahato parkirao, građani reagovali

Rhmz izdao upozorenja na obilnu kišu i sneg! Ovi delovi zemlje na udaru

Samo ovaj deo Srbije ostaće suv, pašće i sneg: Rhmz izdao novo upozorenje, očekuju nas jake padavine

Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

