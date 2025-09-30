Sutra nakon hladnog jutra oblačno vrijeme

Sutra ujutro hladno, tokom dana umjereno oblačno s mjestimičnom kišom.

Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Najniža temperatura kretst će se od četiri do 10, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni Celzija. Tokom noći će biti oblačno sa kišom. jače padavine očekuju se na jugu i jugoistoku zemlje, dok će na visokim planinama padati snijeg. U Sandžaku jutro hladno, a tokom dana umjereno oblačno uz slab sjeverni vjetar. Najniža temperatura oko osam, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzija.