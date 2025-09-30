11 meseci od tragedije u Novom Sadu: Građani Prokuplja traže pravdu za 16 poginulih

Serbian News Media pre 1 sat
11 meseci od tragedije u Novom Sadu: Građani Prokuplja traže pravdu za 16 poginulih

Zbor građana Prokuplja i neformalna grupa studenata obeležiće sutra 11 meseci od pada nadstrešnice novosadske železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi.

Najavljeno je da će se ćutanjem odati pošta žrtvama za koje, kako su istakli organizatori, pravda još uvek nije zadovoljena jer odgovorni nisu kažnjeni, pišu danas Juže vesti. Skup nije samo sećanje na stradale, već i podsećanje da su život i bezbednost građana važniji od svake politike i da država mora da preuzme odgovornost, dodali su. Okupljanje će početi u 18.00 na raskrsnici kod zgrade suda u Prokuplju.
