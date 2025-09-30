Tišina za stradale

Prokuplje press pre 14 minuta  |  Biljana Roganović
Tišina za stradale

Zbor građana Prokuplja i neformalna grupa studenata Prokuplja u sredu, 1. oktobra obeležiće 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Ćutaće se za žrtve, za koje još uvek nije zadovoljena pravda u nisu kažnjeni krivci za pad nadstrešnice. Kao je najavljeno, građani će se okupiti na raskrsnici kod zgrade suda u 18 časova. Kako kažu, pozivaju sve građane da im se pridruže i da se još jednom podseti javnost da Prokuplje ne zaboravlja.
