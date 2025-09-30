Studenti pozivaju na komemorativnu šetnju u Beogradu: Šta možemo da očekujemo?

Pravda pre 1 sat
Studenti pozivaju na komemorativnu šetnju u Beogradu: Šta možemo da očekujemo?

Studenti u blokadi najavili su komemorativnu šetnju za 1. oktobar povodom obeležavanja 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad, kada je život izgubilo 16 osoba. S obzirom da su tokom komemorativne šetnje u Novom Sadu 1. septembra izbili sukobi između demonstranata i policije, postavlja se pitanja da li na najavljenom protestu može da se očekuje ista situacija, kao i šta se može očekivati na dan godišnjice pada nadstrešnice, 1. novembra ove godine, za kada je takođe najavljen veliki

U sredu, 1. oktobra, studenti organizuju u Beogradu komemorativnu šetnju povodom 11 meseci od tragedije u Novom Sadu, uz poruku da građani pištaljke ostave kod kuće. Kolona će krenuti u 17.30 časova od železničke stanice Prokop, odakle će se krenuti u šetnju do železničke stanice na Novom Beogradu. Studenti Fakulteta političkih nauka navode za danas da od šetnje očekuje da će biti atmosfera dubokog sećanja, kako je prošlo sada već 11 meseci od pada nadstrešnice,
