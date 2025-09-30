Višestruki skupovi u Novom Sadu: Učenici, studenti i zborovi sutra obeležavaju 11 meseci od pada nadstrešnice

Novosadski srednjoškolci i zborovi građana obeležiće u sredu, 1. oktobra, 11 meseci od pada nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16, a teško povređena jedna osoba, odavanjem pošte od 11.52 do 12.08 na više lokacija u gradu.

U tom periodu će na ulicu u tišini izaći srednjoškolci ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole, na šta su pozvali učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ koji imaju nastavu u tim školama. 16 minuta tišine na više lokacija u Novom Sadu „Za tih 11 meseci niko nije odgovarao za živote 16 nevinih ljudi. Ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne naši učenici će zajedno sa vršnjacima izaći i održati 16 minuta tišine. Vidimo se u što većem broju“, navodi se u