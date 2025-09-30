RHMZ najava: U sredu hladno uz kišu, temperature do 16 stepeni

Serbian News Media pre 30 minuta
RHMZ najava: U sredu hladno uz kišu, temperature do 16 stepeni

Vreme u Srbiji će sutra ujutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa mestimičnom kišom i slabim do umerenim severnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od četiri do 10, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. Tokom noći će biti oblačno sa kišom, sa jačim padavinama na jugu i jugoistoku zemlje, a na visokim planinama će padati sneg. U Beogradu će vreme sutra ujutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno uz slab severni vetar. Najniža temperatura će biti oko osam, a najviša dnevna oko 16 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje za četvrtak i petak, 2. i 3. oktobar, kada se očekuju obilnije
