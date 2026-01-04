Problemi u prevozu: Oglasili se GSP i JKP "Beograd put"

Večernje novosti
Problemi u prevozu: Oglasili se GSP i JKP "Beograd put"

ZBOG snega koji od jutros veje u prestonici, ekipe JKP "Beograd put", a problema ima radu gradskog prevoza u pojedinim delovima grada.

Foto: Privatna arhiva To se posebno odnosi na delove grada koji su na uzvišenju dolazi do privremenih zastoja u saobraćaju, kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću. Najkritičnija situacija trenutno je u Ustaničkoj ulici i Ulici Vojislava Ilića, gde su u zastoju linije gradskog prevoza 31, 17 i 308, kao i trole koje saobraćaju na toj trasi - 19, 21, 22 i 29. Takođe, do zastoja u saobraćaju je došlo i u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu. Iz GSP-a navode da linije nisu
