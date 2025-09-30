Putinov dekret: Poziv za regrutaciju za 135.000 ljudi

PO dekretu koji je potpisao ruski predsednik Vladimir Putin, od 1. oktobra do 31. decembra ove godine, 135.000 ljudi starosti od 18 do 30 godina, biće pozvano na vojnu službu u Rusiji, prenosi Interfaks.

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Putin je, dekretom o regrutovanju građana na vojnu službu u oktobru-decembru 2025. godine, regulisao i otpuštanje onih koji služe vojni rok po regrutovanju iz vojne službe. Uredba je objavljena na zvaničnom internet portalu pravnih informacija. Osim toga, u skladu sa dekretom, vojnici, mornari, narednici i podoficiri kojima je istekao rok vojne službe moraju da budu otpušteni iz vojne