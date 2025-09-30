Putinov dekret: Poziv za regrutaciju za 135.000 ljudi

Večernje novosti pre 2 sata
Putinov dekret: Poziv za regrutaciju za 135.000 ljudi

PO dekretu koji je potpisao ruski predsednik Vladimir Putin, od 1. oktobra do 31. decembra ove godine, 135.000 ljudi starosti od 18 do 30 godina, biće pozvano na vojnu službu u Rusiji, prenosi Interfaks.

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Putin je, dekretom o regrutovanju građana na vojnu službu u oktobru-decembru 2025. godine, regulisao i otpuštanje onih koji služe vojni rok po regrutovanju iz vojne službe. Uredba je objavljena na zvaničnom internet portalu pravnih informacija. Osim toga, u skladu sa dekretom, vojnici, mornari, narednici i podoficiri kojima je istekao rok vojne službe moraju da budu otpušteni iz vojne
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

GUR likvidirao ruske gardiste; obaveštajna služba: Kijev sprema veliku provokaciju u Evropi

GUR likvidirao ruske gardiste; obaveštajna služba: Kijev sprema veliku provokaciju u Evropi

RTS pre 1 minut
Uživo "cilj je uplašiti evropljane" — Mirošnik optužuje Kijev za planirane lažne provokacije

Uživo "cilj je uplašiti evropljane" — Mirošnik optužuje Kijev za planirane lažne provokacije

Alo pre 51 minuta
Ukrajinska vojska započela raspoređivanje misije u Danskoj

Ukrajinska vojska započela raspoređivanje misije u Danskoj

Politika pre 3 sata
Zaharova: Poziv Londona na okončanje sukoba u Ukrajini je samooptuživanje

Zaharova: Poziv Londona na okončanje sukoba u Ukrajini je samooptuživanje

RTV pre 4 sati
"Putin bi bio lud da ih napadne, ali..."

"Putin bi bio lud da ih napadne, ali..."

B92 pre 5 sati
Poljski ministar Šikorski: Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO

Poljski ministar Šikorski: Ne isključujem mogućnost da Putin napadne NATO

Beta pre 6 sati
Šef poljske diplomatije: Putin bi mogao da napravi novu katastrofalnu grešku i napadne NATO

Šef poljske diplomatije: Putin bi mogao da napravi novu katastrofalnu grešku i napadne NATO

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinInternetRusijaSputnik V

Svet, najnovije vesti »

Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Danas pre 36 minuta
Broj Palestinaca ubijenih danas u Pojasu Gaze povećan na 45

Broj Palestinaca ubijenih danas u Pojasu Gaze povećan na 45

RTV pre 16 minuta
Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

RTV pre 26 minuta
„Kraj rodne ravnopravnosti u vojsci SAD“: Ministar odbrane Pit Hegset proglasio „kraj ere“

„Kraj rodne ravnopravnosti u vojsci SAD“: Ministar odbrane Pit Hegset proglasio „kraj ere“

Nedeljnik pre 31 minuta
Hegset: Vašington treba da bude spreman za rat, u vojsci nema mesta za političku korektnost

Hegset: Vašington treba da bude spreman za rat, u vojsci nema mesta za političku korektnost

Sputnik pre 36 minuta