Dolar žestoko pao: Neviđeno 22 godine

B92 pre 42 minuta
Američki dolar je pao za više od 0,27 odsto u sredu nakon što Kongres nije uspeo da postigne dogovor o privremenom budžetu, što je rezultiralo blokadom američke savezne vlade.

Indeks dolara, koji upoređuje performanse dolara sa šest drugih valuta, kao što su evro i japanski jen, pao je na 97,19 od 13:35 GMT (9:35 EDT), prenosi Anadolu Agency. Ovaj pad je rezultirao ukupnim padom od 10 odsto za 2025. godinu. To je najveći godišnji pad vrednosti dolara od 2003. godine, kada je pao za 14,6 odsto. Američka savezna vlada se "zatvorila" u sredu u ponoć, nakon što demokrate u Kongresu odbile da podrže republikanski plan za privremeno
Vesti online pre 7 minuta
