Obustavljen rad američke vlade, Tramp preti masovnim otpuštanjima

Američka vlada je u blokadi.

Senat, viši dom Kongresa u kojem većinu imaju republikanci, nije uspeo da usvoji predlog zakona o privremenom finansiranju, pa je do prekida rada vlade došlo u utorak u ponoć po lokalnom vremenu u Vašingtonu.

Za usvajanje zakona bilo je potrebno najmanje 60 glasova u Senatu, koji broji 100 članova, po dva iz svake savezne države.

Ali republikanci, koji su predložili usvajanje mere privremenog finansiranja do 21. novembra na istom budžetskom nivou kao do sada, imaju 53 mandata, pa im je za to bila potrebna podrška najmanje sedmoro senatora iz redova Demokratske stranke.

Ovaj predlog republikanaca prethodno je usvojio donji, Predstavnički dom Kongresa.

Predlog demokrata bio je drugačiji i podrazumevao je dodatna izdvajanja za zdravstvenu zaštitu.

Zahtevali su da garantovane subvencije za one sa najmanjim primanjima budu produžene i da se poništi smanjenje budžeta za Medikejd (Medicaid), fond iz kojeg se finansira zdravstvena nega za najveći broj ljudi sa nižim primanjima u Americi.

Tokom mandata Baraka Obame, bivšeg američkog predsednika, ovaj fond je dodatno osnažen, ali je Donald Tramp odlučio da smanji izdvajanja u te svrhe.

Hiljade federalnih službenika sada je suočeno sa neplaćenim odsustvom dok predsednik Donald Tramp preti „nepovratnim" masovnim otpuštanjima.

Međusobne optužbe republikanaca i demokrata

Demokrate i republikanci su međusobno prebacivali odgovornost za neuspešan pokušaj usvajanja budžeta u Senatu.

Demokrate su stavile „strance koji ilegalno žive u SAD na prvo mesto, čime nanose štetu Amerikancima koji naporno rade“, objavljeno je sa zvaničnog Iks naloga republikanaca u američkom Kongresu.

Gevin Njusom, guverner Kalifornije iz redova Demokratske stranke krivicu je svalio na predsednika Trampa, koga je nazvao „vrlo slabim čovekom koji ne ume ni da se popne uz stepenice“.

Američki predsednik Tramp zapretio masovnim i "nepovratnim" otkazima zaposlenih u državnoj administraciji tokom trajanja blokade.

Obustava rada vlade nije novost u američkoj politici, pošto je ovo 16. slučaj od 1980, a najduže je trajala blokada započeta u decembru 2018. godine - čak 35 dana.

ALLISON ROBBERT/EPA/Shutterstock Džon Tun, lider Republikanaca u Senatu, na konferenciji za medije posle neuspešnog glasanja okrivio je Demokrate za obustavu rada američke vlade

ALLISON ROBBERT/EPA/Shutterstock Demokrate i njihov lider Čak Šumer zahtevali su da u budžet budu uvrštena dodatna izdavanja za zdravstvenu zaštitu najsiromašnijih

Šta znači obustava rada američke vlade?

Posledice neuspešnog glasanja u Senatu bi mogli da trpe stotine hiljada javnih službenika u različitim institucijama.

Svakog dana bi 750.000 zaposlenih u državnoj službi bi moglo da bude poslato na prinudno i neplaćeno odsustvo, što će državu na dnevnom nivou koštati oko 400 miliona dolara, navodi se u pismu Filipa Svagela, direktora Uprave za budžet američkog Kongresa, objavljenim pre glasanja.

Predviđen broj ljudi koji će biti poslati na odsustvo može da se menja svakog dana, dodao je.

Pre nego što je obustavljen rad vlade, Tramp je nagovestio da bi „ogroman broj ljudi" mogao da bude otpušten, nešto što bi, kako je rekao, bilo „nepovratno".

FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/Shutterstock Donald Tramp upozorava da bi obustava rada vlade mogla da prouzrokuje brojne otkaze u javnim institucijama

Radnici i institucije u sektorima ključnim za funkcionisanje države nastaviće da rade, iako neki zaposleni neće primati plate.

Ali, mnogi vladini programi i usluge biće obustavljeni ili će raditi ograničenim kapacitetom.

Sistem vazdušnog saobraćaja će „možda morati da se uspori i smanji efikasnost“, kažu iz organizacije Aviokompanije za Ameriku.

Ako radnici budu poslati na odsustva ili budu radili bez plate, „ceo sektor i milioni Amerikanaca bi mogli da osete posledice“, dodaju.

Predstavnici u Kongresu će nastaviti da primaju plate, jer im to garantuje američki Ustav, a vojska će nastaviti sa radom, iako vojnici neće biti plaćeni dok ne bude donesen zakon o budžetu.

Uticaj na privredu je „neizvestan“ i zavisiće od trajanja blokade i odluka administracije, dodaje se u pismu Filipa Svagela.

