Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastace se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sledeće nedelje u okviru azijske turneje, saopštila je sinoć Bela kuća.

Kako je navela portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, susret sa Sijem zakazan je za sledeci četvrtak na marginama Samita za ekonomsku saradnju Azijsko-pacifičkog regiona u Južnoj Koreji. Ona nije iznela detalje o sadržaju razgovora, prenosi američki portal Politiko. Tramp putuje u Maleziju u petak kasno uveče. Po planu, Tramp će se u utorak sresti sa novom premijerkom Japana Sanae Takaiči, a u sredu sa liderom Južne Koreje Li Džae Mjungom. Tramp je izjavio juče da
