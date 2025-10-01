Fon der Lajen: EU neće dozvoliti Rusiji da seje podele i uznemirenost u našim društvima

Beta pre 6 sati

 Evropska unija neće dozvoliti Rusiji da seje "podele i uznemirenost u našim društvima" rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas na otvaranju neformalnog samita šefova država i vlada Unije u Kopenhagenu.

"Imali smo dronove u Poljskoj, imali smo upad u estonski vazdušni prostor", podsetila je fon der Lajen.

Ona je dodala da Rusija nastoji da testira Evropu, ali takođe da "seje podele i uznemirenost" u njenim društvima.

"Nećemo dozvoliti da se to dogodi", rekla je ona.

Lideri EU sastaju se danas na neformalnom sastanku Evropskog saveta u Kopenhagenu, na kome će razgovarati o tome kako da ojačaju zajedničku odbranu Evrope i kako da podrže Ukrajinu.

(Beta, 01.10.2025)

Povezane vesti »

Rusi objavili snimak – uništili 20 kamiona s dronovima; Kijevu uplaćen prihod od ruske imovine

Rusi objavili snimak – uništili 20 kamiona s dronovima; Kijevu uplaćen prihod od ruske imovine

RTS pre 32 minuta
Uživo masovni fijasko za Ukrajinu: 12 dronova uništeno nad Rusijom u jednom danu

Uživo masovni fijasko za Ukrajinu: 12 dronova uništeno nad Rusijom u jednom danu

Alo pre 2 sata
Lideri EU danas na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci Ukrajini

Lideri EU danas na neformalnom sastanku o jačanju zajedničke odbrane i podršci Ukrajini

RTV pre 5 sati
Japan: Ministri finansija Grupe G7 razgovarali o pooštravanju sankcija Rusiji

Japan: Ministri finansija Grupe G7 razgovarali o pooštravanju sankcija Rusiji

RTV pre 5 sati
Fon der Lajen: Sprečićemo Rusiju…

Fon der Lajen: Sprečićemo Rusiju…

Vesti online pre 5 sati
Finski premijer: Istočni bedem je granica svih Evropljana, niko nije bezbedan od Moskve

Finski premijer: Istočni bedem je granica svih Evropljana, niko nije bezbedan od Moskve

NIN pre 5 sati
Fon der Lajen: EU neće dozvoliti Rusiji da seje podele i uznemirenost u našim društvima

Fon der Lajen: EU neće dozvoliti Rusiji da seje podele i uznemirenost u našim društvima

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEURusijaEvropska komisijaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Ovo je najopasnija tačka u Evropi! Počela je kritična faza, koristi se poslednja linija odbrane: Svet na ivici nuklearne noćne…

Ovo je najopasnija tačka u Evropi! Počela je kritična faza, koristi se poslednja linija odbrane: Svet na ivici nuklearne noćne more

Blic pre 17 minuta
U Maroku više od 400 uhapšenih i 300 povređenih posle sukoba na protestima

U Maroku više od 400 uhapšenih i 300 povređenih posle sukoba na protestima

Danas pre 32 minuta
„Osnivači bi sigurno danas otvorili šampanjac“: EU nije pogodan forum za koordinaciju vojnih akcija

„Osnivači bi sigurno danas otvorili šampanjac“: EU nije pogodan forum za koordinaciju vojnih akcija

Danas pre 27 minuta
Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Očekuje se haos u narednih sat vremena: Među aktivistima i srpski…

Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Očekuje se haos u narednih sat vremena: Među aktivistima i srpski državljanin Ognjen (video, foto)

Blic pre 32 minuta
(Foto, video): Zemljotres na Filipinima odneo oko 69 ljudskih života: Strahuje se da će broj žrtava porasti!

(Foto, video): Zemljotres na Filipinima odneo oko 69 ljudskih života: Strahuje se da će broj žrtava porasti!

Blic pre 32 minuta