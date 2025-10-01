Vremenska prognoza za sredu, 1. oktobar: Ujutro hladno, tokom dana oblačno sa kišom

Beta pre 4 sati

 Vreme u Srbiji će danas ujutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno sa mestimičnom kišom i slabim do umerenim severnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Najniža temperatura biće od četiri do 10, a najviša dnevna od 13 do 16 stepeni. 

Tokom noći će biti oblačno sa kišom, sa jačim padavinama na jugu i jugoistoku zemlje, a na visokim planinama će padati sneg. 

U Beogradu će vreme danas ujutro biti hladno, a tokom dana umereno oblačno uz slab severni vetar. 

Najniža temperatura će biti oko osam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

(Beta, 01.10.2025)

