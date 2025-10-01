Povećan uvoz, izvoz i deficit u odnosu na prethodnu godinu

1 Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za osam meseci ove godine iznosila je oko 49,3 milijarde evra i veća je 8,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine objavio je Republički zavod za statistiku.

Izvezeno je robe u vrednosti 21,7 milijardi evra, što je povećanje od 8,6 odsto, a uvoz je povećan osam odsto, na 27,5 milijardi evra. Deficit je iznosio 5,7 milijardi evra, što je povećanje od šest odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-avgust je 79,1 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,7 odsto. Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa