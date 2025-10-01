Povećan uvoz, izvoz i deficit u odnosu na prethodnu godinu

Biznis i finansije pre 1 sat  |  Beta
Povećan uvoz, izvoz i deficit u odnosu na prethodnu godinu

1 Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za osam meseci ove godine iznosila je oko 49,3 milijarde evra i veća je 8,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine objavio je Republički zavod za statistiku.

Izvezeno je robe u vrednosti 21,7 milijardi evra, što je povećanje od 8,6 odsto, a uvoz je povećan osam odsto, na 27,5 milijardi evra. Deficit je iznosio 5,7 milijardi evra, što je povećanje od šest odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-avgust je 79,1 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,7 odsto. Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa
Otvori na bif.rs

Povezane vesti »

U Srbiji 22,6 odsto stanovnika starije od 65 godina

U Srbiji 22,6 odsto stanovnika starije od 65 godina

RTK pre 12 minuta
Rast spoljnotrgovinske razmene u prvih osam meseci od 8,3%

Rast spoljnotrgovinske razmene u prvih osam meseci od 8,3%

InStore pre 23 minuta
Nemačka: Inflacija u septembru porasla najviše od početka godine

Nemačka: Inflacija u septembru porasla najviše od početka godine

InStore pre 18 minuta
U Srbiji petina stanovnika starija od 65 godina: Objavljeno koje su "najstarije" opštine

U Srbiji petina stanovnika starija od 65 godina: Objavljeno koje su "najstarije" opštine

Radio 021 pre 37 minuta
Otkriveno ko je "pobednik" turističke sezone i gde su samo turisti iz Nemačke ostavili ostavili 17 odsto više novca nego lani…

Otkriveno ko je "pobednik" turističke sezone i gde su samo turisti iz Nemačke ostavili ostavili 17 odsto više novca nego lani

Blic pre 1 sat
Septembarska inflacija u Nemačkoj porasla najviše od početka godine

Septembarska inflacija u Nemačkoj porasla najviše od početka godine

Biznis.rs pre 1 sat
RZS: U Srbiji prošle godine više od petine ljudi starije od 65 godina

RZS: U Srbiji prošle godine više od petine ljudi starije od 65 godina

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DeficitZavod za statistiku

Društvo, najnovije vesti »

Čečen: Vlast priprema potpunu represiju, spremna je da u potpunosti uništi slobodu medija

Čečen: Vlast priprema potpunu represiju, spremna je da u potpunosti uništi slobodu medija

N1 Info pre 22 minuta
Šabić o emisiji na RTS: Dečak je imao pravo na odgovor, nije reč o zloupotrebi dece u političke svrhe

Šabić o emisiji na RTS: Dečak je imao pravo na odgovor, nije reč o zloupotrebi dece u političke svrhe

Danas pre 23 minuta
Počeo upis brucoša u studentske domove: Kakve su cene i kako izgleda procedura?

Počeo upis brucoša u studentske domove: Kakve su cene i kako izgleda procedura?

Euronews pre 18 minuta
Fond PIO od danas izdaje samo uverenja registrovana do 30. septembra

Fond PIO od danas izdaje samo uverenja registrovana do 30. septembra

RTV pre 17 minuta
Roditelji đaka Jovine gimnazije: Osveta ili nesposobnost direktora?

Roditelji đaka Jovine gimnazije: Osveta ili nesposobnost direktora?

Radio 021 pre 13 minuta