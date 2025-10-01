BDP Srbije u 2024. godini iznosio 83,25 milijardi evra

Realno uvećanje 3,9 odsto za godinu dana

Bruto domaći proizvod (BDP) Srbije u 2024. godini iznosio je, u tekućim cenama, 9.748 milijardi dinara, odnosno oko 83,25 milijardi evra, saopštio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na 2023. godinu, BDP je nominalno bio veći za 10,6 odsto, a realno za 3,9 odsto. Posmatrano po delatnostima, u 2024. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su sektor prerađivačke industrije – 12,7 odsto, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila