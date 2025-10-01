Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu, evo kada će biti održani (foto)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je danas lokalne izbore u Mionici i Negotinu za 30. novembar.

Poslednji redovni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine. Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavan ja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi
