Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Vreme pre 3 sata
Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u sredu redovne lokalne izbore u Negotinu i Mionici za 30. novembar. Za opozicione političare i aktiviste, ali i opoziciono nastrojene žitelje tih gradova, to je signal da se se pripreme za ozbiljne pritiske Srpske napredne stranke i njenih aktivista, kakvim su bili izloženi građani Zaječara i Kosjerića pre i tokom lokalnih izbora u tim mestima. Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima trebalo da se
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu, evo kada će biti održani

Brnabić raspisala lokalne izbore u Mionici i Negotinu, evo kada će biti održani

Blic pre 23 minuta
Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Glas Zaječara pre 1 sat
Lokalni izbori u Mionici i Negotinu raspisani za 30. novembar

Lokalni izbori u Mionici i Negotinu raspisani za 30. novembar

Serbian News Media pre 2 sata
Novi DSS i POKS pozvali na bojkot izbora u Negotinu i Mionici

Novi DSS i POKS pozvali na bojkot izbora u Negotinu i Mionici

Danas pre 3 sata
Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Vranje news pre 4 sati
Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Ana Brnabić raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici

Pravda pre 4 sati
Raspisani izbori u Mionici i Negotinu

Raspisani izbori u Mionici i Negotinu

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeZaječarSrpska napredna strankaKosjerićIzboriAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Bandić demantuje da su kažnjeni vojnici koji su mahali građanima

Bandić demantuje da su kažnjeni vojnici koji su mahali građanima

N1 Info pre 8 minuta
Šta su poručili parlamentarci u Savetu Evrope: "Srpski narod zaslužuje bolje od politike straha i kontrole"

Šta su poručili parlamentarci u Savetu Evrope: "Srpski narod zaslužuje bolje od politike straha i kontrole"

N1 Info pre 23 minuta
"Mionica je spremna da se uhvati u koštac sa SNS mašinerijom": Ujedinjeni front studenata, opozicije i građana na lokalnim…

"Mionica je spremna da se uhvati u koštac sa SNS mašinerijom": Ujedinjeni front studenata, opozicije i građana na lokalnim izborima

N1 Info pre 47 minuta
Skupština Saveta Evrope o Srbiji: Poštovanje prava uz izbegavanje nasilja i dijalog

Skupština Saveta Evrope o Srbiji: Poštovanje prava uz izbegavanje nasilja i dijalog

Beta pre 3 minuta
"Među najvećim prijateljima Izraela": Oglasio se izraelski ministar spoljnih poslova posle sastanka s Vučićem: On je među…

"Među najvećim prijateljima Izraela": Oglasio se izraelski ministar spoljnih poslova posle sastanka s Vučićem: On je među najimpresivnijim liderima Evrope!

Blic pre 23 minuta