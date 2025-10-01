Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u sredu redovne lokalne izbore u Negotinu i Mionici za 30. novembar. Za opozicione političare i aktiviste, ali i opoziciono nastrojene žitelje tih gradova, to je signal da se se pripreme za ozbiljne pritiske Srpske napredne stranke i njenih aktivista, kakvim su bili izloženi građani Zaječara i Kosjerića pre i tokom lokalnih izbora u tim mestima. Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima trebalo da se