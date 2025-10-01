Novi DSS i POKS pozvali na bojkot izbora u Negotinu i Mionici

Novi DSS i POKS pozivali su druge opozicione stranke i građane koji protestuju protiv režima da zajednički spreče održavanje unapred pokradenih izbora u Mionici i Negotinu.

Novi DSS i POKS Vojislava Mihailovića su četiri godine u koaliciji NADA (Nacionalno-demokratska alterantiva). Jutros je Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, raspisala lokalne izbore u Negotinu i Mionici za 30. novembar. „Već sada je jasno da vlast priprema izbornu krađu još većih razmera nego u Kosjeriću i Zaječaru, gde su zabeleženi nezapamćeni pritisci na glasače, kupovina glasova, otvorene pretnje i ucene zaposlenih, kao i zloupotrebe biračkih spiskova.