Velika zaplena na naplatnoj rampi kod Niša: Policajci pretresli auto, a onda pojurili za kamionom: Uhapšena dva vozača (foto)…

Policija u Nišu, u saradnji sa policijom u Leskovcu i Prokuplju, zaplenili su oko 85 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili L. A. (22) iz ovog grada i A. D. (36) iz Orahovca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija, na naplatnoj rampi kod Niša, zaustavila vozača vozila marke "folksvagen" L. A. i u automobilu pronašla tri paketa sa oko 35 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana i da ju je kupio od A. D. U nastavku akcije, policajci su na auto-putu kod Ražnja zaustavili A. D. koji je vozio kamion marke "man" i u prikolici pronašli šest paketa sa oko 50 kilograma materije za koju se sumnja da je