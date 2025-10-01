Bošković: Kažnjavaju vojnike koji su mahali studentima na paradi

Bujanovačke pre 7 minuta
Bošković: Kažnjavaju vojnike koji su mahali studentima na paradi
Bujanovac, 1. oktobar 2025. (foto screenshot Mašina FB) – Pripadnici Vojske Srbije, njih četvorica, kažnjeni su zbog mahanja studentima i građanima tokom vojne parade 20. septembra u Beogradu, a biće pozvani i na disciplinsku odgovornost, izjavio je član Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković. -Po mojim saznanjima, protiv momka koji je mahao i javljao se studentima, pokrenut je disciplinski postupak. Ali tu nije kraj, ne samo protiv njega, nego
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Mašina pre 1 sat
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja studentima i građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja studentima i građanima na vojnoj paradi

Naissus info pre 1 sat
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Novi magazin pre 47 minuta
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

N1 Info pre 2 sata
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Radio 021 pre 2 sata
Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Nedeljnik pre 2 sata
Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić sa ministarkom spoljnih poslova Liberije o jačanju saradnje i projektima

Vučić sa ministarkom spoljnih poslova Liberije o jačanju saradnje i projektima

RTV pre 23 minuta
Skupština Srbije u utorak počinje prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja

Skupština Srbije u utorak počinje prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja

NIN pre 12 minuta
Jovanović (Novi DSS): Nije normalno da opozicija nema pristup medijima sa

Jovanović (Novi DSS): Nije normalno da opozicija nema pristup medijima sa

Beta pre 3 minuta
Denis iz Sjenice osuđen jer je u zatvoru silovao drugog osuđenika

Denis iz Sjenice osuđen jer je u zatvoru silovao drugog osuđenika

Nova pre 23 minuta
Bošković: Kažnjavaju vojnike koji su mahali studentima na paradi

Bošković: Kažnjavaju vojnike koji su mahali studentima na paradi

Bujanovačke pre 7 minuta