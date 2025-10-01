Bošković: Kažnjavaju vojnike koji su mahali studentima na paradi

Bujanovac, 1. oktobar 2025. (foto screenshot Mašina FB) – Pripadnici Vojske Srbije, njih četvorica, kažnjeni su zbog mahanja studentima i građanima tokom vojne parade 20. septembra u Beogradu, a biće pozvani i na disciplinsku odgovornost, izjavio je član Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković. -Po mojim saznanjima, protiv momka koji je mahao i javljao se studentima, pokrenut je disciplinski postupak. Ali tu nije kraj, ne samo protiv njega, nego