Opsadno stanje u Minhenu: Čule se eksplozije, jedna osoba mrtva, druga ranjena

Danas pre 26 minuta  |  N1 Hrvatska
Opsadno stanje u Minhenu: Čule se eksplozije, jedna osoba mrtva, druga ranjena

Na severu Minhena od ranih jutarnjih sati traje velika akcija policije i vatrogasaca, a na terenu su i specijalne jedinice te pirotehničari.

U Minhenu je jutros odjeknulo nekoliko eksplozija, javlja Bild, a prenosi N1 Hrvatska. Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025 Portal navodi i da su se čuli pucnjevi. Pronađeno je telo muškarca, a Bild dalje piše da je muškarac navodno stavio u roditeljsku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

FOTO Prve slike sa lica mesta iz Minhena: Muškarac navodno postavio eksploziv u kuću roditelja, izazvao požar i izvršio…

FOTO Prve slike sa lica mesta iz Minhena: Muškarac navodno postavio eksploziv u kuću roditelja, izazvao požar i izvršio samoubistvo

Nova pre 16 minuta
Opsadno stanje u Minhenu: Eksplozije i pucnji odjekuju gradom – jedan mrtav, više ranjenih

Opsadno stanje u Minhenu: Eksplozije i pucnji odjekuju gradom – jedan mrtav, više ranjenih

Nova pre 16 minuta
Eksplozija u Minhenu

Eksplozija u Minhenu

Vesti online pre 51 minuta
Eksplozije i pucnjava u Minhenu, velika policijska operacija u toku! Sve blokirano, angažovane i specijalne jedinice i…

Eksplozije i pucnjava u Minhenu, velika policijska operacija u toku! Sve blokirano, angažovane i specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi (foto)

Kurir pre 36 minuta
Pucnjava i eksplozije u Minhenu – jedna osoba poginula, u toku velika policijska akcija

Pucnjava i eksplozije u Minhenu – jedna osoba poginula, u toku velika policijska akcija

RTS pre 16 minuta
Jedna osoba ubijena u pucnjavi i eksplozijama u Minhenu

Jedna osoba ubijena u pucnjavi i eksplozijama u Minhenu

RTV pre 1 sat
Pucnjava i eksplozija u Minhenu! Totalni haos, na licu mesta policija i stručnjaci za deaktivaciju bombi

Pucnjava i eksplozija u Minhenu! Totalni haos, na licu mesta policija i stručnjaci za deaktivaciju bombi

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaMinhenTwitter

Svet, najnovije vesti »

Najmanje devet osoba poginulo u jakim kišama na jugu Ukrajine

Najmanje devet osoba poginulo u jakim kišama na jugu Ukrajine

Beta pre 51 minuta
Zatvaranje američke vlade - 750.000 radnika bez posla, ključne službe rade kraće

Zatvaranje američke vlade - 750.000 radnika bez posla, ključne službe rade kraće

Bloomberg Adria pre 51 minuta
Obustavljen rad američke vlade - bez dogovora republikanaca i demokrata o budžetu

Obustavljen rad američke vlade - bez dogovora republikanaca i demokrata o budžetu

BBC News pre 11 minuta
Putin čestitao Siju praznik: Rusko-kineski odnosi su na izuzetno visokom nivou

Putin čestitao Siju praznik: Rusko-kineski odnosi su na izuzetno visokom nivou

RTV pre 36 minuta
Trampov mirovni plan za Gazu u zamahu, ali bi njegova dvosmislenost mogla da bude kobna

Trampov mirovni plan za Gazu u zamahu, ali bi njegova dvosmislenost mogla da bude kobna

BBC News pre 36 minuta