Zatvoren Oktoberfest! Opsadno stanje u Minhenu: Odjekivale eksplozije i pucnji, ima mrtvih (foto)

Jedna osoba je poginula, a druga je povređena jutros u Minhenu nakon što je odjeknulo više eksplozija, a čuli su se i hici, piše nemački list "Bild". U međuvremenu, festival Oktoberfest je zatvoren zbog dojave o bombi. Iako još nema zvaničnih informacija o povezanosti incidenata, policija sprovodi opsežnu istragu.

Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer. Vatrogascima su pozvani rano ujutru, oko 4.40 sati, i rečeno da je stambena zgrada u plamenu! Ubrzo su vanredne službe primile dojave o glasnim pucnjima. Prema pisanju "Bilda", čulo se nekoliko eksplozija i hitaca, a ubrzo je pronađeno telo muškarca u blizini jezera Lerhenauer, kao i jedne osobe sa prostrelnim ranama. Prema prvim informacijama, muškarac je postavio eksploziv, aktivirao ga i zapalio kuću svojih roditelja,