Pucnjava i eksplozije u Minhenu, nakon policijske provere Oktoberfest ponovo otvoren

Jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u severnom Minhenu, gde je od ranih jutarnjih sati trajala velika policijska i vatrogasna operacija. Oktoberfest ponovo je otvoren, nakon što je policija isključila mogućnost povezanosti ovog incidenta sa održavanjem čuvenog festivala piva.

Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, kod istoimenog jezera, kada se čula prva eksplozija u jednoj privatnoj kući, a potom i više detonacija u okruženju, prenosi Bild. Na mestu događaja bile su specijalne jedinice i pripadnici službe za deaktiviranje bombi, koji su deaktivirali više eksplozivnih naprava. Policija je blokirala veliko područje i pozvala stanovnike i vozače da izbegavaju to područje. Nije radila ni obližnja osnovna škola, a na terenu je bio veliki