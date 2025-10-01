Pucnjava i eksplozije u Minhenu, nakon policijske provere Oktoberfest ponovo otvoren

RTS pre 5 sati
Pucnjava i eksplozije u Minhenu, nakon policijske provere Oktoberfest ponovo otvoren

Jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u severnom Minhenu, gde je od ranih jutarnjih sati trajala velika policijska i vatrogasna operacija. Oktoberfest ponovo je otvoren, nakon što je policija isključila mogućnost povezanosti ovog incidenta sa održavanjem čuvenog festivala piva.

Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, kod istoimenog jezera, kada se čula prva eksplozija u jednoj privatnoj kući, a potom i više detonacija u okruženju, prenosi Bild. Na mestu događaja bile su specijalne jedinice i pripadnici službe za deaktiviranje bombi, koji su deaktivirali više eksplozivnih naprava. Policija je blokirala veliko područje i pozvala stanovnike i vozače da izbegavaju to područje. Nije radila ni obližnja osnovna škola, a na terenu je bio veliki
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(Foto) opsadno stanje u Minhenu! Odjekivale eksplozije i pucnji, ima mrtvih: Zatvoren Oktoberfest zbog pretnje bombom

(Foto) opsadno stanje u Minhenu! Odjekivale eksplozije i pucnji, ima mrtvih: Zatvoren Oktoberfest zbog pretnje bombom

Blic pre 4 minuta
Zatvoren festival „Oktoberfest”

Zatvoren festival „Oktoberfest”

Politika pre 7 sati
Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

BBC News pre 8 sati
Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Danas pre 7 sati
Šta se zna o incidentima u Minhenu: Pretnja bombom zatvorila Oktoberfest, istražuje se moguća veza sa Antifom

Šta se zna o incidentima u Minhenu: Pretnja bombom zatvorila Oktoberfest, istražuje se moguća veza sa Antifom

Euronews pre 8 sati
Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Južne vesti pre 7 sati
Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OktobarfestOktoberfestFestival pivaMinhenTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

Danas pre 0 minuta
(Foto) generalni štrajk paralisao Grčku: Radnici ustali protiv izmena Zakona o radu i smena od 13 sati

(Foto) generalni štrajk paralisao Grčku: Radnici ustali protiv izmena Zakona o radu i smena od 13 sati

Blic pre 24 minuta
Preminula Džejn Gudal, poznata stručnjakinja za šimpanze i aktivistkinja za zaštitu životinja

Preminula Džejn Gudal, poznata stručnjakinja za šimpanze i aktivistkinja za zaštitu životinja

Danas pre 40 minuta
Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među…

Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među aktivistima i srpski državljanin Ognjen (video, foto)

Blic pre 1 sat
Najmanje 25 poginulih usled rušenja skele u crkvi u izgradnji na severu Etiopije

Najmanje 25 poginulih usled rušenja skele u crkvi u izgradnji na severu Etiopije

Danas pre 1 sat