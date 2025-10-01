Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

BBC News pre 21 minuta | Betani Bel - BBC Njuz

Reuters Vatrogasci su ugasili požar u kombiju blizu kuće u severnom Minhenu, gde je jedna osoba poginula

Policija u nemačkom gradu Minhenu saopštila je da je mesto gde se održava popularna manifestacija Oktoberfest privremeno zatvoreno zbog mogućih veza sa eksplozijom i požarom u kući u gradu, u kojima je jedna osoba poginula.

Policija proverava moguću povezanost ovog incidenta sa održavanjem Oktoberfesta, zbog čega je čuveni festival piva zatvoren.

Gradonačelnik Diter Rajter kaže da će Trg Terezienvize biti zatvoren najmanje do 17 sati zbog pretnje bombom.

Trenutno je u toku velika policijska akcija na severu Minhena.

Policija je saopštila da je požar izazvan požarom u porodičnoj kući.

Stanari su takođe prijavili da su čuli eksploziju.

Policija je saopštila da se istražuju potencijalne veze sa drugim lokacijama, između ostalih i mestom održavanja Oktoberfesta.

Moguća veza je utvrđena i sa levičarskim pokretom Antifa.

Na sajtu Indimedije objavljena je poruka „Antifa znači napad", u kojoj se tvrdi da stoji iza nekoliko incidenata u severnom Minhenu, među kojima i paljenja nekoliko skupocenih automobila, javila je nemačka novinska agencija DPA.

Oktoberfest se održava od 20. septembra do 5. oktobra i već je privukao više od 3,5 miliona posetilaca.

Policija koja istražuje požar u Lerhenauu saopštila je da veruje da je stambena zgrada namerno zapaljena usled porodičnog spora.

„Povređena osoba koja je pronađena je u međuvremenu preminula.

„Još jedna osoba se vodi kao nestala, ali se ne veruje da predstavlja opasnost“, dodali su.

„U zgradi su pronađene su i zamke sa eksplozivom, a specijalne snage treba da ih deaktiviraju", kažu iz policije.

