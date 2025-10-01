Zatvoren festival „Oktoberfest”

Zatvoren festival „Oktoberfest”

Velika policijska i vatrogasna operacija u toku je u severnom Minhenu zbog sumnje na eksplozivnu napravu

MINHEN - Velika policijska i vatrogasna operacija u toku je u severnom Minhenu zbog sumnje na eksplozivnu napravu, zbog čega su zvaničnici do daljeg zatvorili festival piva Oktoberfest. Specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi nalaze se na licu mesta, piše "Bild". Prema izveštajima medija, rano jutros došlo je do više eksplozija i pucnjave u stambenoj zgradi. Vatrogasna služba je oko 4.40 časova primila dojavu o požaru u stambenom objektu, koji je
