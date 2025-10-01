Pucnjava i eksplozije u Minhenu: Jedna osoba poginula, u toku velika policijska akcija

Jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u severnom Minhenu, gde je od ranih jutarnjih sati u toku velika policijska i vatrogasna operacija, saopštila je lokalna policija.

Roland Freund/dpa via AP Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, preneo je Bild, a na mestu događaja su specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi. Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025 Policija je blokirala veliko područje i pozvala stanovnike