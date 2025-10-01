Pokrenut SMS sistem obaveštavanja: Upozorenje na obilne padavine, bujice, odrone i klizišta

Danas pre 21 minuta  |  RTS
Pokrenut SMS sistem obaveštavanja: Upozorenje na obilne padavine, bujice, odrone i klizišta

Usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u četvrtak i petak, 2. i 3. oktobra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ističe se da padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu. U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak posle podne i uveče, prenosi RTS. U južnim delovima Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, na području Kosova i Metohije, kao i u planinskim predelima Rasinskog i Topličkog okruga do petka posle podne očekuje se da padne i više od 50 cm vlažnog snega,
