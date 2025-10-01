Sijarto o sankcijama NIS-u: MOL se priprema za povećanje izvoza nafte prema Srbiji, ali samo povećan izvoz MOL-a ne može da reši problem

Danas pre 1 sat  |  RTS
Sijarto o sankcijama NIS-u: MOL se priprema za povećanje izvoza nafte prema Srbiji, ali samo povećan izvoz MOL-a ne može da…

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto u razgovoru za RTS pričao je o pritiscima iz Evropske unije (EU) i SAD da se obustavi uvoz energenata iz Rusije, ali i sanckijama Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Poručio je da Mađarska podržava Srbiju i NIS. „Svakog meseca smo slali pisma podrške OFAK-u u Vašingtonu, odeljenju njihovog trezora i pružili smo podršku Srbiji u zahtevu da se odloži uvođenje sankcija. Svakog meseca se ispostavilo da smo bili uspešni, ali ovog puta nismo sigurni kakav će ishod biti. Mi smo ponovo poslali pismo podrške i nadamo se da će ova izazovna situacija moći da se reši na način koji omogućava da energetsko snabdevanje Srbije ne bude
