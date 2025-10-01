Zatvoren most "Gazela": Počelo okupljanje ispred Železničke stanice Beograd centar na Prokopu

Grupa studenata u blokadi okupila se večeras na Železničkoj stanici Beograd centar, odakle su krenuli u šetnju do Železničke stanice Novi Beograd, a naveli su da na taj način obeležavaju 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi.

Oni do Železničke stanice Novi Beograd idu preko mosta Gazela na moto-putu, a saobraćajna policija je zatvorila most u smeru ka Novom Beogradu i preusmerava vozila. Trenutno je na Gazeli velika gužva u smeru ka Nišu, koji je prethodno bio zatvoren dok se ka Prokopu kretala grupa studenata u blokadi koji su se okupili u Zemunu i na Novom Beogradu. Za saobraćaj je zatvoren i deo ulice Kneza Miloša iznad Gazele koji vodi ka Hajd parku. Okupljanja studenata u blokadi