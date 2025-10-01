Računi manji i do 7 odsto! Evo kako da ostvarite popust na struju - privilegije za domaćinstva već na računima za oktobar

Ovaj popust važi počevši od računa za oktobar, pod uslovom da se račun plati do 20. u mesecu.

Ova akcija je deo šire saradnje sa Elektroprivredom Srbije (EPS), a cilj je da se poveća tačnost očitavanja potrošnje. Korisnici sada na računu mogu da vide na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije. Naime, u gornjem levom uglu računa nalazi se informacija da li je očitavanje bilo daljinsko, konvencionalno, samoočitavanje, ili je brojilo neočitano. Važno je napomenuti da oni koji imaju status daljinsko očitavanje ne treba da prijavljuju stanje,