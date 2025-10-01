Popust od sedam odsto za domaćinstva koja imaju elektronski račun i plate ga do 20. u mesecu

Politika pre 4 sati
Popust od sedam odsto za domaćinstva koja imaju elektronski račun i plate ga do 20. u mesecu

Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je to što kupci dobijaju račun na mejl adresu

Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije” (EPS) od računa za oktobar omogućava popust od sedam odsto, saopštio je danas EPS. Prvi korak jeste da kupci izaberu elektronsku dostavu računa, navodi se u saopštenju i dodaje da to mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun”, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs .
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Skuplja struja od srede

Skuplja struja od srede

Vranje news pre 3 sata
Tema jutra: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

Tema jutra: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

N1 Info pre 3 sata
Od danas skuplja struja – 6,6% prosečno, ali stvarno poskupljenje je znatno veće

Od danas skuplja struja – 6,6% prosečno, ali stvarno poskupljenje je znatno veće

Morava info pre 3 sata
Računi manji i do 7 odsto! Evo kako da ostvarite popust na struju - privilegije za domaćinstva već na računima za oktobar

Računi manji i do 7 odsto! Evo kako da ostvarite popust na struju - privilegije za domaćinstva već na računima za oktobar

Kurir pre 3 sata
Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

RTS pre 5 sati
Računi za struju rastu: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

Računi za struju rastu: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

N1 Info pre 5 sati
Struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji od danas skuplja 6,6 odsto, crvena zona od 1.200 kWh

Struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji od danas skuplja 6,6 odsto, crvena zona od 1.200 kWh

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Putevi Srbije upozoravaju - ne otvarajte poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Putevi Srbije upozoravaju - ne otvarajte poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Auto magazin pre 31 minuta
Teretna vozila zadržavaju se do šest sati na granicama na izlazu iz Srbije

Teretna vozila zadržavaju se do šest sati na granicama na izlazu iz Srbije

RTV pre 41 minuta
Novi život u dvorištu vrtića „Panda“: Deca i gradonačelnik zajedno zasadili sadnice

Novi život u dvorištu vrtića „Panda“: Deca i gradonačelnik zajedno zasadili sadnice

Glas juga pre 31 minuta
Medvedi i psi lutalice napadaju stoku u pribojskim selima, meštani u strahu

Medvedi i psi lutalice napadaju stoku u pribojskim selima, meštani u strahu

PP media pre 51 minuta
Poskupljenje komunalija posledica lošeg rukovođenja (VIDEO)

Poskupljenje komunalija posledica lošeg rukovođenja (VIDEO)

Ozon press pre 6 minuta