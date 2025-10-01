Popust od sedam odsto za domaćinstva koja imaju elektronski račun i plate ga do 20. u mesecu

Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je to što kupci dobijaju račun na mejl adresu

Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, „Elektroprivreda Srbije” (EPS) od računa za oktobar omogućava popust od sedam odsto, saopštio je danas EPS. Prvi korak jeste da kupci izaberu elektronsku dostavu računa, navodi se u saopštenju i dodaje da to mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun”, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs .