Skuplja struja od srede

Vranje - Struja je poskupela od srede 1. oktobra, pa će domaćinstva i mali kupci za utrošenu električnu energiju plaćati po ceni koja je u proseku veća za 6,6 odsto.

Kako prenosi N1, d srede će potrošači brže ulaziti u takozvanu crvenu zonu potrošnje, tačnije čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po znatno višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh, prenosi N1. Po novom cenovniku Elektroprivrede Srbije, jeftiniji kilovat-sat u zelenoj zoni, koji je do sada u dvotarifnom merenju bio 2,2773 dinara, poskupljuje na 2,4034 dinara, bez PDV-a, što je rast za