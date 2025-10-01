Skuplja struja od srede

Vranje news pre 4 sati  |  Vranjenews
Skuplja struja od srede

Vranje - Struja je poskupela od srede 1. oktobra, pa će domaćinstva i mali kupci za utrošenu električnu energiju plaćati po ceni koja je u proseku veća za 6,6 odsto.

Kako prenosi N1, d srede će potrošači brže ulaziti u takozvanu crvenu zonu potrošnje, tačnije čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po znatno višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh, prenosi N1. Po novom cenovniku Elektroprivrede Srbije, jeftiniji kilovat-sat u zelenoj zoni, koji je do sada u dvotarifnom merenju bio 2,2773 dinara, poskupljuje na 2,4034 dinara, bez PDV-a, što je rast za
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Tema jutra: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

Tema jutra: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

N1 Info pre 4 sati
Od danas skuplja struja – 6,6% prosečno, ali stvarno poskupljenje je znatno veće

Od danas skuplja struja – 6,6% prosečno, ali stvarno poskupljenje je znatno veće

Morava info pre 5 sati
Računi manji i do 7 odsto! Evo kako da ostvarite popust na struju - privilegije za domaćinstva već na računima za oktobar

Računi manji i do 7 odsto! Evo kako da ostvarite popust na struju - privilegije za domaćinstva već na računima za oktobar

Kurir pre 5 sati
Popust od sedam odsto za domaćinstva koja imaju elektronski račun i plate ga do 20. u mesecu

Popust od sedam odsto za domaćinstva koja imaju elektronski račun i plate ga do 20. u mesecu

Politika pre 5 sati
Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

RTS pre 6 sati
Računi za struju rastu: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

Računi za struju rastu: Šta sve utiče na cenu i kako će najsiromašniji "preživeti" još jedno poskupljenje?

N1 Info pre 7 sati
Struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji od danas skuplja 6,6 odsto, crvena zona od 1.200 kWh

Struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji od danas skuplja 6,6 odsto, crvena zona od 1.200 kWh

Jugmedia pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjePDVposkupljenje strujeElektroprivreda Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Cvetanović o “Prestonici kulture”

Cvetanović o “Prestonici kulture”

Jug press pre 13 minuta
Bez struje u četvrtak u Žabljanu

Bez struje u četvrtak u Žabljanu

Jug press pre 18 minuta
Moramo istrajati u borbi za pravdu!

Moramo istrajati u borbi za pravdu!

Prokuplje press pre 23 minuta
Novi Pazar obnavlja Kuru česmu

Novi Pazar obnavlja Kuru česmu

B92 pre 4 minuta
Prizivam tišinu: Izložba o ćiriličnom krasnopisu u Univerzitetskoj biblioteci u Nišu.

Prizivam tišinu: Izložba o ćiriličnom krasnopisu u Univerzitetskoj biblioteci u Nišu.

Gradski portal 018 pre 1 sat