Senzacija u Pekingu: Druga teniserka sveta Švjontek eliminisana u osmini finala

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek nije uspela da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala izgubila od 17. igračice sveta Amerikanke Eme Navaro posle tri seta, 4:6, 6:4, 0:6. Meč je trajao dva sata i 30 minuta. Švjontek je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Navaro osvojila šest brejkova. Navaro će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule i 28.