Danas obeležavanje 11 meseci od tragedije u Novom Sadu širom Srbije

U Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Subotici, Kragujevcu i Prokuplju danas će se održati komemorativni skupovi bez muzike i buke, povodom 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je život izgubilo 16 ljudi. Detalje svakog najavljenog skupa pročitajte u nastavku.

U Novom Sadu srednjoškolci i građani odavaće poštu stradalima sa 16 minuta tišine, od 11.52 do 12.08, ispred Železničke stanice i na još nekoliko lokacija. Učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ pozvali su svoje vršnjake da se okupe ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole. Studenti su građane pozvali na skup u 18.30 u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. U Beogradu se organizuje komemorativna šetnja od Železničke stanice Prokop u 17.30, koja će potom proći