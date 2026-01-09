Danas je Sveti Stefan - iz kuće se iznosi božićna slama, ali se ne baca

Treći je dan Božića. Danas je Sveti Stefan, jedna od najčešćih slava i dan kada se iz kuće iznosi božićna slama.

Danas je dan Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, jedna od slava koje se najviše praznuju u srpskom narodu. Svuda se svetkuje i kao treći dan Božića. Sveti Stefan ili Stevanjdan pada na treći dan Božića. Prva je krsna slava po Božiću, jedna od najčešćih. Sveti Stefan prvi je od sedmorice đakona, služitelja, pomagatelja, koje su sveti apostoli rukopoložili, pa se zbog toga i naziva arhiđakon – prvi među đakonima. Ime Stevan ili Stefan potiče od grčke reči