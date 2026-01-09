Danas je Sveti Stefan: Svetac koji se pamti kao prvi mučenik hrišćanske vere

Treći dan Božića u pravoslavnom kalendaru posvećen je Svetom Stefanu.

Stefan Prvomučenik, čiji se praznik obeležava 9. januara, poznat je i kao Sveti Stefan Arhiđakon i smatra se prvom krsnom slavom u godini. Bio je jedan od sedmorice đakona koji su služili u prvim danima hrišćanstva. Prema biblijskim zapisima, Stefan je izabran zajedno sa ostalim đakonima kako bi pomagao siromašnima. Poreklom je bio Jevrejin, živeo je u grčkim krajevima i govorio grčkim jezikom. Bio je u rodbinskoj vezi sa apostolom Pavlom, koji u to vreme još nije