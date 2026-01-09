Ovo je najvažniji običaj koji se vezuje za Svetog Stefana: Čak i ako nije vaša slava, treba da uradite jednu stvar

Srpska pravoslavna crkva sutra 9. januara slavi Svetog Stefana.

Mnogi je nazivaju i slavom škrtica u šali, a i ako nije vaša slava, za treći dan Božića se vezuje veoma važan običaj. On je prema predanju bio prvi od sedam đakona, koje su sveti apostoli rukopoložili i postavili na službu oko pomaganja siromašnih u Jerusalimu. Zbog toga je nazvan arhiđakonom. Živeo je u grčkim oblastima Rimskog carstva i smatra se prvim hrišćaninom koji je stradao za Gospoda i zato se naziva Prvomučenikom, piše Istorijski zabavnik. Smatra se da se