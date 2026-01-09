Sveti Stefan svetkuje se trećeg dan Božića

Sveti Stefan svetkuje se trećeg dan Božića

Srpska pravoslavna crkva danas, trećeg dana Božića, slavi Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, koji je bio zaštitnik loze Nemanjića.

Sveti Stefan je prvi hrišćanin koji je stradao za Gospoda i zato se naziva Prvomučenikom. Sveti Stefan je i jedna od rasprostranjenijih slava, a svetkuje se trećeg dan Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika dana rođenja Isusa Hrista. Za slavu se vezuje nekoliko običaja, tog dana se iznosi božićna slama iz kuće koja se prethodno pažljivo pomete. Ona se nikako ne baca jer se veruje u njenu plodotvornu moć, već se stavlja u voćnjak, pčelinjak ili pomoćne objekte.
