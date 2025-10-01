Jutros pao prvi sneg u Srbiji: Pogledajte kako veje kao da je decembar

Iako meteorolozi danima unazad najavljuju prvi sneg već u oktobru, bele pahulje jutros su iznenadile meštane i posetioce planine Golije.

Snimak prvog snega ove sezone u Srbiji objavljen je na Instagram stranici _golija. Sudeći po pozitivnim komentarima, korisnici ove društvene mreže sa oduševljenjem su dočekali ovu vest. Podsetimo, prema vremenskoj prognozi za sredu 1. oktobar 2025. godine, biće oblačno i hladno u jutarnjim časovima uz vetar u više delova zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, a maksimalna tokom dana oko 18 stepeni. U