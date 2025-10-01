Podrška urednici Dečjeg programa RTS: "Cenzura dečakovih odgovora neprimerena javnom servisu"

Urednica Dečjeg programa Radio-televizije Srbije Jelena Popadić Sumić ispravno je postupila objavljujući izjavu dečaka u emisiji "Važne stvari", a intervencija ili neemitovanje odgovora, bila bi cenzura, saglasili su se novinari, psiholozi i docenti sa fakulteta u Beogradu i Nišu koji su bili sagovornici Udruženja novinara Srbije (UNS).

Novinarka "Politike" u penziji Branka Otašević rekla je za UNS da "u takvom konceptu emisije urednik apsolutno ne treba da cenzuriše dete, i da upravo dečja spontanost, koja je očigledno ovde izbila, treba da se poštuje". "Ako je pitanje da li su urednici uradili ispravno, mislim da jesu i da ih treba zaštititi. Urednici su ispravno uradili jer je ovo emisija gde oni traže spontane odgovore deteta. Ako je ovo spontani odgovor, a očigledno je da jeste, nema tu