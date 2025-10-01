„U Zrenjaninu nemamo pijaću vodu“: Još jedan snimak deteta iz emisije „Važne stvari“ na RTS koji će iznervirati vlast

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ana Marković
„U Zrenjaninu nemamo pijaću vodu“: Još jedan snimak deteta iz emisije „Važne stvari“ na RTS koji će iznervirati vlast…
Nakon što je u dečjoj emisiji "Važne stvari" na Radio-televiziji Srbije dvanaestogdišnji dečak izjavio da se studenti bore za pravdu i izazvao burne reakcije u delu javnosti, ali i disciplinsku meru protiv urednice ovog programa, pojavio se i snimak u kojem drugi dečak govori o jednom gorućem problemu, koji naša država nije sposobna da reši. Naime, dete je, pričajući o Zrenjaninu, gradu u kojem živi, opisalo prljavu vodu sa česme i probleme s vodovodom s kojima se
