SAD odložile sankcije NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

Naslovi.ai pre 13 minuta
SAD odložile sankcije NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

Ministarstvo finansija SAD izdalo posebnu licencu koja omogućava NIS-u nesmetano poslovanje do oktobra, dok traje proces uklanjanja sa SDN liste.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema Naftnoj industriji Srbije (NIS). Ovom odlukom NIS-u je omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine. N1 Info RTV Euronews

Kompanija NIS podseća da je podnela dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially Designated Nationals) liste, što je dugotrajan i kompleksan proces koji traje od marta ove godine. NIS nastavlja sa aktivnostima u skladu sa tim zahtevima. Nedeljnik Blic Danas

