Stigla odluka iz Vašingtona u vezi sa odlaganjem sankcija prema NIS

Nova pre 3 sata  |  Autor: Nova.rs
Kompanija NIS saopštila je da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se kompaniji omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine.

Kompanija NIS podseća da je takođe podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially designated Nationals) liste. Kako je navedeno, reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine. NIS nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija će blagovremeno obavestiti javnost, navedeno je u saopštenju.
