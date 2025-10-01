Ministarstvo finansija SAD izdalo novu licencu NIS-u do 8. oktobra

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Ministarstvo finansija SAD izdalo novu licencu NIS-u do 8. oktobra

BEOGRAD - Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se kompaniji omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine, saopštio je danas NIS.

Licenca je izdata 30. septembra, naveo je NIS. Kompanija NIS podseća da je takođe podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially designated Nationals) liste. Kako je navedeno, reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine. NIS nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija će blagovremeno obavestiti
