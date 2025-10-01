„Imamo ludaka na vlasti“: Američka vlada obustavila rad

Američka vlada u sredu je obustavila velik deo svojih operacija pošto su duboke stranačke podele sprečile Kongres i Belu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mesta, piše N1.

Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu finansiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim „bitnih“ aktivnosti poput sprovođenja zakona počevši od srede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve – od zračnog prometa do mesečnog izveštaja o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova „za“. Republikanci i demokrati nisu pokazali nikakve znakove da mogu