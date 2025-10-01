Cena zlata premašila 3.900 dolara za uncu nakon obustave rada američke vlade

Cena zlata porasla je na novi rekord i premašila 3.900 dolara za uncu pošto je obustava rada američke savezne vlade povećala potražnju za sigurnom imovinom.

Prema podacima sa njujorške berze Komeks, cena zlata je u 10.22 sata porasla na 3.920,90 dolara za uncu. Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično je obustavila rad danas nakon što Kongres nije uspeo da usvoji privremene zakone o finansiranju do isteka roka. Prema procenama Kancelarije za budžet Kongresa (CBO), oko 750.000 saveznih službenika biće poslato na prinudni odmor, što dnevno košta oko 400 miliona dolara. Kako navodi CBO, broj zaposlenih koji će