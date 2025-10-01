Metine pametne naočare – stvaranje sadržaja pogledom

Publika gleda video, ali Meta vidi – i koristi – metapodatke, lokacije i obrasce ponašanja. Time naočare postaju dodatni sloj u mašineriji prikupljanja informacija

Prezentacija novih pametnih naočara kompanije Meta bila je jednostavna: snimanje bez upotrebe ruku, pomoć veštačke inteligencije i jednostavan, neprimetan način da podelite sliku svog sveta. Ali, ključna priča nije u tehničkim detaljima – već u tome na koji će one potencijalno promeniti način na koji gledamo, pamtimo i vrednujemo samu stvarnost. One nas istovremeno smeštaju u poziciju ispred i iza kamere – neprekidno, ako tako odlučimo. Meta pametne naočare brišu