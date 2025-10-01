Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

RTS pre 2 sata
Od danas skuplja struja – ko ima pravo na povlastice, a ko na popust

Struja je od danas skuplja za 6,6 odsto, a granica crvene zone smanjena je sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati. Pomoćnik izvršnog direktora za snabdevanje u EPS-u Željko Nenadić ističe da su istovremeno povećani popusti za plaćanje računa energetski ugroženim kupcima. Takođe, od danas do kraja marta, olakšice imaju i penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, ratni i civilni vojni invalidi. Nenadić naglašava i da je EPS spreman za zimu i da su svi remonti u rudarskom, termo i hidrosektoru urađeni na vreme.

Uz povećanje cene struje, od danas će važiti i dodatne olakšice koje je EPS obezbedio za potrošače. Željko Nenadić ističe za RTS da će potrošači dobiti sedam odsto umanjenja računa ukoliko izmere svoje račune do 20. u mesecu i opredele se da svoj račun dobijaju u elektronskoj formi ili takozvani e-račun. Takođe, šest odsto popusta dobiće kupci koji takođe izmire svoje račune do 20. u mesecu, a opredele se da budu samočitači. I dalje će važiti i popust od pet odsto
